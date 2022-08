Singil sa kuryente posibleng tumaas dahil sa hirit ng San Miguel, Meralco

Watch more News on iWantTFC

Tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na linggo. Ito'y kung pagbibigyan ng Energy Regulatory Commission ang hirit na dagdag ng mga planta ng San Miguel at Meralco dahil sa pagsipa ng presyo ng panggatong na coal at natural gas. Bumuwelta naman ang ilang grupo at sinabing hindi makatarungan na konsyumer ang sumalo nito. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 2 Agosto 2022