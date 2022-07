Plano sa produksiyon ng kuryente ikinatuwa ng dating DOE officials

Watch more News on iWantTFC

Nanganganib na mauwi sa krisis ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon sa susunod na taon kung walang gagawin na agarang aksiyon ang administrasyong Marcos. Kaya natuwa ang mga dating opisyal ng Department of Energy na nabanggit sa State of the Nation Address ang plano sa pagpaparami ng produksiyon ng kuryente. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 26 Hulyo 2022