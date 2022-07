Watch more News on iWantTFC

Naglatag ng mga plano si Pangulong Marcos Jr. para sa agrikultura sa kaniyang State of the Nation Address. Pero para sa ilang grupo, sana'y nabanggit din ang isyu ng mataas na presyo ng bigas at smuggling. Positibo naman ang pagtanggap sa condonation ng land amortization, na dapat palawigin para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Martes, 26 Hulyo 2022