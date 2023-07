Watch more on iWantTFC

Diskarte ng isang seafood business ang 'co-franchising' para sa mga nagnanais magnegosyo.

Hindi lamang isang tao ang maglalabas ng puhunan kundi may makakasama siyang iba para magkaroon ng maayos na takbo ang kanilang future kabuhayan.

Paliwanag ng business partners na sina Polsan Pangindian at Winna Baldonado, nakadepende ang bilang ng franchisee ng itatayong branch sa laki ng puwesto nito maging sa ilalabas na puhunan.

"Depende kasi sa capital. So, kapag ang puhunan nila ay medyo malaki, 'yung location na nakita namin malaki, so medyo madami sila. Ginagawa namin kasi once na ma-complete na sila, lahat sila magmemeet," pagdedetalye ni Winna kay Migs Bustos sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

'Franchise for life' na rin daw ng isang franchisee ang seafood business nina Polsan at Winna.

"'Pag pumasok ka sa partnership na ganito, "franchise for life na siya." So, meaning, habang buhay nag-o-operate, habang buhay kikita din sila," dagdag naman ni Polsan.

Alamin pa ang kabuuan ng business opportunities na maaaring makuha sa kanila sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS: