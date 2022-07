Coconut flour, maganda bang sangkap para sa pandesal?

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Sa harap ng tumataas na presyo ng pandesal bunsod ng matataas na presyo ng raw products, muling hinimok ang ilang pamalit para sa wheat flour sa harap ng mga taas-singil sa raw materials nito, partikular na sa trigo.

Isa sa mga matutunog na "substitution" ay ang coco flour, na gawa sa coconuts.

"Para naman po sa gano’n eh ’yung mas mababa nga po ’yung costing and ayun nga po sa'tin pa po ’yon. ’Yung coconut nga po tayo nagpo-produce of course atin nga po yon sa ating mungkahi po," ani Jam Mauleon ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino.

Tingin niya rin na mas magiging masustansiya ito.

"Naka-try naman po ako sa coco pandesal masarap po siya and I think it's more healthy kasi ayun nga ’yung isa nga po sa minumungkahi namin is paggamit ng agricultural crops," dagdag niya.

Bukod dito, isinusulong niya rin ang paggamit ng squash at potato bilang substitution sa harina.

"Marami tayong mga gulay na puwedeng ihalo sa mga tinapay, so ayun po. ’Yun ang tingin ko sa isa sa mga magagandang solusyon na pwedeng gawin ng community bakeries, makakatulong sa local farms na nasisiraan ng gulay ... Makakatulong ito sa economy po natin," ani Mauleon.

Pero ayon kay Johnlu Koa ng Philippine Baking Industry Group, dapat maging maingat sa pipiliing gulay o kaya siguruhing nade-deactivate ang enzymes nito.

Ito rin aniya ang dahilan kung bakit mas pinapaboran ang coconut flour bilang substitute.

Iyon nga lang, hindi pa maisasagad sa ngayon ang pagpalit nito dahil sa kaakibat na "error rate" sa paggawa ng pandesal gamit ng coco flour.

"It's true that we could go go as much as 10 to 20 substitution rate and the [rate of error] goes greater and greater and to help and somehow alleviate the supply situation, I say 10 percent is the max for now until we determine the right mix," ani Mauleon. — Teleradyo, 27 Hulyo 2022