Agarang aksiyon kaugnay sa mataas na presyo ng mga bilihin at mababang shaod ng mga manggagawa. Ito ang inaasahang ng isang labor coalition na lalamanin ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa Lunes. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 22 Hulyo 2022