'Due process,' giit ng grupo ng tinanggalan ng access ng Foodpanda ng 10 taon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nakatakdang makipagpulong ang riders at ang food delivery service na Foodpanda sa Department of Labor and Employment para talakayin ang kanilang mga hinaing laban sa management ng app matapos tanggalan ng access at suspendihin ang ilan sa kanila ng 10 taon.



“Hindi pa po kami nagkaayos ng Foodpanda management. Sa katunayan po [July] 26 pa po schedule namin sa DOLE po na maghaharap kami po,” sabi ni Edmund Carillo, presidente ng Davao United Delivery Riders Association Inc.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Carillo na isa sa kanilang hinain ay ang mababang kita.

“Walang exact computation si Foodpanda, wala siyang ibinigay sa amin na computation kung paano niya kinukuha yung distant pay namin po. Ang sa kanila, parang point to point po—vendor to customer po. Hindi na nagma-matter sa mapa o sa daanan po,” sabi ni Carillo.

Kumikita ang isang rider ng P600 sa dalawang shift. Pero mababawasan pa ito ng maintenance at gasolina para sa motorsiklo at iba pang mga gastusin.

“P200 na lang maiuuwi sa bahay,” sabi niya.

Sa kanilang grupo, 43 riders ang sinuspinde ng Foodpanda ng 10 taon matapos na magreklamo ng mababang kita at kuwestiyunin din ang payment scheme nito.

“43 riders kaming natanggalan ng access, yung suspendido po hanggang 10 years po. Hindi namin alam kung papaano nila yang ginawa,” sabi niya.

May ilang beses na rin umano silang nakipag-usap sa Foodpanda pero hanggang ngayon ay wala aniyang sagot ang management sa kanilang mga katanungan at mga reklamo.

“Apat na beses na kaming nagkausap wala pang tugon sa mga tanong namin kung paano nila kino-compute yung distance pay, bakit unti-unting lumiliit earnings namin, wala talaga silang sagot doon,” giit niya.

Kuwento ni Carillo na plano nilang hindi kumuha ng schedule noong Hulyo 14 at 15 para magpahinga sana muna dahil sa maliit na kita sa trabaho.

“Nung 13 pa lang ng gabi tinanggal na nila access namin, suspended na kami ng 10 years. Parang isang pindutan lang po na tanggalin nila isang rider, pindot lang sa computer, tanggal na isang rider, walang due process, hindi kami pinatawag, wala pong ganun lahat,” paliwanag niya.

Kahit pa aniyang sabihing freelance riders sila, lahat aniya naman ng kilos nila ay monitored ng app management.

“Monitored lahat ng mga galaw namin, may evaluation kami. Yung GPS namin minomonitor kami kung nasaan kami. Ang nangyayari managed pa rin nila kami, nakikita pa rin nila kami kung saan kami pumupunta so may employer relationship pa rin ang Foodpanda saka rider,” sabi niya.

- TeleRadyo 21 Hulyo 2021