MAYNILA – Isa paboritong dinarayo ng mga taga-Maynila ang karinderya sa may Altura sa Sta. Mesa.

Patok sa mga kustomer, hindi lang ang mga benta nilang lutong ulam, kung di maging ang unlimited lugaw nila na pwedeng mabili sa murang halaga.

Dati ay nasa P20 ang presyo ng kanilang lugaw. Pero dahil mataas ngayon ang presyo ng itlog, gaas at bigas, bahagya na rin silang nagtaas ng presyo.

Gayunpaman, marami pa ring tumatangkilik sa kanila na mga customer.

Nasa P27 ang bentahan sa regular na lugaw na may itlog, tokwa o lumpia. Kapag may laman tulad ng twalya, isaw, at lahat ng toppings, nasa P35 ang presyo.

Umaasa ang may-ari na pagsapit ng Agosto at may pasok na muli ay lalo pang lalakas ang negosyo nila para makabawi sa kita ngayong panahon ng pandemya. – Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News