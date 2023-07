Libo-libong alak, yosi na 'di bayad ng buwis kumpiskado

Watch more on iWantTFC

Sabay-sabay na ni-raid ng Bureau of Internal Revenue ang iba-ibang tindahan sa magkakaibang lugar sa bansa na nagbebenta ng mga alak at sigarilyo pero hindi nagbabayad ng buwis. Samantala, kinumpiska rin ng Department of Agriculture ang kilo-kilong karne sa Bulacan na nabubulok na. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Huwebes, 13 Hulyo 2023