ALAMIN: Bakit nagkukulang ng suplay ng manok sa mga fast food

MANILA – Nitong nakaraang linggo, naiulat na nagkulang sa suplay ng manok ang ilang kilalang fast food chain sa Pilipinas.

Paliwanag ni Bureau of Animal Industry Director Reildrin Morales, ito ay dahil ang produksyon ng manok sa bansa ngayong taon ay nakaakma pa rin sa isang lockdown scenario.

“Ang ekonomiya po natin ay nagbukas--para po sa kaalaman ninyo, sa datos ng National Meat Inspection Service, nung nakaraang taon mula Enero hanggang Hunyo, ang nai-slaughter o nakatay natin na manok ay nasa 346 million heads ‘no. Same period po ngayong 2022 and Enero hanggang Hunyo, ay meron pong 349 (million) heads,” aniya.

“Kung makita po natin halos parehas lamang. Subalit kung ikukumpara natin, naka-lockdown po tayo nung 2021. Samantala ngayon ay halos back to normal na ‘ika nga po. At meron pong mga hanapbuhay na yung marami sa ating mga kababayan kaya nag-increase din po yung buying power ng consumers.”

“So makikita po natin na young production natin nung 2022 ngayon ay nakaakma doon sa scenario ng lockdown. Ngayon po, nagbukas ang ekonomiya, medyo nahuli po ang ating produksyon,” ayon sa opisyal.

Dagdag pa niya, nakadagdag din ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine sa problema ng suplay ng manok sa bansa.

“Global naman po ang impact niyan, at isa sa tinatamaan po ay ang presyo ng petrolyo. Alam naman po natin yung cost ng fuel at sa logistics natin ay malaki po yung role niyan doon sa pagpresyo sa retail kasi po yung farmgate to retail medyo malaki din po yung diperensiya.”

Ayon pa kay Morales, nagtaas rin ang presyo ng patuka sa mga manok.

“Kasama na rin po kasi dyan yung mataas nang konti yung presyo ng patuka. Na ang karamihan po dyan ay imported gaya ng soya at ilan doon sa mga mais,” aniya.

Sabi pa ni Atty. Elias Jose “Bong” Inciong ng United Broiler Raisers Association, problema rin sa patuka ang dahilan kung bakit maliit ang ibang manok na ibinebenta sa merkado.

“Ang problema ho ay dahil nga ho hindi maganda ang kalidad ng patuka, bukod sa mahal, ay hindi ganoon kalalaki ho yung mga manok.”

Pero diin niya, sa mga fast food chain lamang nagakakaroon ng problema, at may mabibili pa ring manok sa mga grocery, palengke, at iba pang pamilihan.

Ayon naman kay Morales, umaasa silang madagdagan ang suplay ng manok sa mga sumusunod na buwan.

“Sa pakikipag-usap naman po natin sa mga farmer producers, sabi naman po nila ay tingnan natin yung ani o yung harvest ng July, August, at makikita po natin na madadagadagan naman hari nawa yung ating suplay sapagkat puno naman daw po ang kanilang farms.”

--TeleRadyo, 13 July 2022