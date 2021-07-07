Ilang maliliit na negosyo sa Tagaytay, Laurel apektado ng pag-alburoto ng Taal
ABS-CBN News
Posted at Jul 08 2021 07:03 AM | Updated as of Jul 08 2021 07:39 AM
Taal, Taal businesses, Tagaytay, Laurel Batangas, Teleradyo, Sakto, Tagalog news
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