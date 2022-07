Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nakaaapekto ang pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa bansa, ayon sa isang eksperto.

Nitong Martes, iniulat na tumaas ang inflation sa bansa sa 6.1 percent noong Hunyo.

Paliwanag ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Guinigundo, may epekto ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa presyo ng mga bilihin sa bansa.

“Kasi tayo po ay umaangkat ng langis, umaangkat po tayo ng mga makina, ng kotse, at mga pagkain. So kapag bumagsak po ang piso laban sa dolyar, mamamahal na yan sa piso, yung (value) po niyan dito sa Pilipinas, aakyat.”

“So pag-akyat ng presyo ng bilihin dahil sa pagbaba ng piso laban sa dolyar, yung ating mga inaangkat, magiging mahal din po sa Pilipinas,” aniya.

Dahil sa inflation, lumilliit na rin ang halaga ng piso, ayon kay Guinigundo.

“Yung pangalawang konsepto na binaggit naman ninyo, yun bang piso ngayon ay piso pa rin, hindi na po. Ang dahilan po niyan ay yung pag-akyat ng inflation. So yung exchange rate makakaapekto sa inflation, ang inflation po makakaapekto sa (value) mismo ng piso.”

“So kung ang piso ay piso noong, halimbawa ang ating pagbabatayan kunwari ay year 2000, halimbawa, so kung year 2000, piso yan, at from 2000-2022 halimbawa ay uamkyat ang inflation rate nang 50 percent, yung piso, singkwenta (sentimos) na lang ang value today. Ganoon po ang ibig sabihin noon.”

Bagamat lahat ay apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin, sabi ni Guinigundo, ang mga mahihirap na Pilipino ang pinaka magdurusa dahil dito.

“Ang kawawa po dito, ay yun pong tinatawag nating fixed-income earners. Kahit anong mangyayari, at hindi nagtataas ang kanilang suweldo, ganoon pa rin ang kanilang tinatanggap sa akinse o kaya doon sa katapusan. Kaya yun pong mahihirap ang tinatamaan nang husto dito po sa usapin ng mas mataas na inflation sa ating bansa.”

--TeleRadyo, 6 July 2022