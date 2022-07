Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Ilang karinderya sa Sta. Mesa sa lungsod na ito ang sabay-sabay nang nagtaas ng presyo ng ulam bunsod ng pagtaas sa presyo ng mga sangkap at rekados.

Umaabot ng mula P5 hanggang P10 ang itinaas sa bawat ulam.

Kaya naman goodbye na muna sa paboritong pork sisig si Henry Ondillo.

"The usual price kasi niyan is P100. Ngayon nasa P110, P120 na siya so nagta-try na lang ako ng silog meals kasi mga silog meals may kanin na po ta's may ulam about P70 to P80 na lang siya," aniya.

Kuwento ng may-ari ng isang karinderya na si Jason Calajes, napilitan silang magtaas ng P5 hanggang P10 sa bawat tindang ulam.

Lalo pang naapektuhan ang kaniyang negosyo dahil sa madalas na tumataas din ang presyo ng LPG na naglalaro sa P825 hanggang P1,000.

Galing pa sa utang ang kaniyang puhunan.

"'Pag tumaas ang nga petrolyo at mga gasul apektado talaga kaming mga nagtitinda dito sa karinderya," aniya.

Dagdag-pasakit din umano ang presyo ngayon ng LPG lalo na't nakaka-konsumo sila ng dalawang tangke sa isang araw.

Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng maliit na rollback na P0.40 sa presyo ng LPG kada litro ... pero ayon sa mga may-ari ng karinderya, halos walang epekto ito dahil mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News