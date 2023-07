Pagdeklara bilang 'basic goods' ng LPG inalmahan

Watch more on iWantTFC

Kinontra ng LPG industry ang panukalang idagdag sa listahan ng basic goods ang LPG at kerosene para hindi basta-basta magtaas ng presyo lalo na sa panahon ng kalamidad. Habang ang Department of Trade and Industry naman, mas isinusulong ang pagtaas ng multa sa mga lumalabag sa Consumer Act at Price Act. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 4 Hulyo 2023.