MAYNILA — Tiniyak ng grupo ng flour millers na hindi magkukulang ang suplay ng harina sa bansa pero tataas ang presyo nito.

Ayon kay Ricardo Pinca, executive director ng Philippine Association of Flour Millers Inc., dumoble na ang presyo sa trigo.

"We used to buy at $230 per metric ton. Now we are buying at $500 and looking at $550 to $600 for the next purchases," aniya sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

"So, things are not looking very well as far as prices are concerned. However, supply is consistent."

Ang giyera ng Ukraine at Russia ang isa sa mga dahilan na nagpapataas ng presyo ng trigo, ani Pinca. May 200 milyong tonelada ng trigo ang hindi mailabas ng Ukraine dahil binobomba ito ng Russia.

Tumigil na rin umanong magbenta ng trigo ang India dahil baka maubusan sila ng sariling supply, dagdag ni Pinca.

Nakakaapekto rin aniya sa wheat crops ang matinding tagtuyot na nararanasan sa US at Canada.

"There will be no shortage of flour. There will always be flour because tuloy-tuloy ang pagbili namin. Medyo tumataas ang presyo," ani Pinca.

"We just have to go through this and hope that some political solutions are made to stop the war so that all the nations will have the normal supply of wheat and other commodities para hindi magsitaas ang presyo," dagdag niya.