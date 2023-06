Watch more on iWantTFC

Binaha ng reklamo ang Cebu Pacific sa pagdinig ng Senate committee on tourism na humimay sa napakaraming reklamo tungkol sa umano'y overbooking, offloading, at booking glitches na nararanasan ng mga pasahero. Bukod sa Cebu Pacific, nag-sorry din ang Philippine Airlines na aminado ring may atraso sa publiko. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 21 Hunyo 2023.