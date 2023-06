Independence Day job fair ng DOLE, DMW dinagsa

Watch more on iWantTFC

Sinamantala ng jobseekers ang Independence Day holiday para mag-apply sa higit 100,000 job vacancies sa job fair ng Department of Labor and Employment. Libu-libo rin ang job orders sa job fair ng Department of Migrant Workers. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Lunes, 12 Hunyo 2023