Mula sa Radio Television Malacañang - RTVM

MAYNILA — Ang patuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ang dahilan sa kakulangan sa suplay ng ilang raw material na ginagamit sa pagluluto ng pagkain, ayon sa Department of Trade and Industry.

"It's still the Ukraine-Russia conflict. Apektado talaga lahat ng bansa. Apektado ang supply natin specially those that we get internationally from the global market," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo sa Laging Handa briefing Martes.

Kabilang sa mga pahirapan nang makakuha ng suplay ngayon ang chipping potatoes na ginagamit sa French fries, at harina na isa sa pangunahing ingredient sa paggawa ng tinapay, pastries, pasta at noodles.

Ang chipping potatoes ay inaangkat sa ibang bansa tulad ng Canada at Estados Unidos.

Ilang mga fastfood chain at bakeshop na ang naglabas ng abiso na limitado muna ang maiaalok nila mula sa karaniwan nilang menu dahil sa raw materials shortage.

Ayon naman kay Castelo, nakatanggap din ang DTI ng request na dagdag-presyo mula sa 3 manufacturers. Kabilang dito ang tinapay, detergent bars at canned sardines.

"Ito ang pinag-aaralan natin kasama na doon ang pagtaas presyo ng Pinoy Tasty dahil nga sa whey flour na inaangkat sa ibang bansa," aniya.

Matatandaan na inapubrahan ng DTI nitong Mayo ang dagdag-presyo sa ilang brand ng mga pangunahing bilihin.

Kasama rito ang ilang brand ng sardinas, karneng de-lata, gatas, instant noodles, asin, detergent soap, sabong panligo, baterya at kape.