Tiniyak ni Agriculture Secretary William Dar na may sapat na supply ng pagkain sa bansa. Tugon ito sa babala ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na posibleng magkaroon ng krisis sa pagkain sa huling bahagi ng taon dulot pa rin ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo 29 Mayo 2022.