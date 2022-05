KILALANIN: Ilang magiging kasapi ng economic team ni President-elect Marcos

Watch more News on iWantTFC

Malapit nang mabuo ang economic team ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Pumayag na si Central Bank Governor Benjamin Diokno na maging Finance secretary, habang si Management Association of the Philippines at dating UP President Alfredo Pascual ang magiging Trade chief. Nagpa-Patrol, Warren De Guzman. TV Patrol, Huwebes, 26 Mayo 2022