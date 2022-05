Watch more News on iWantTFC

Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Financial Consumer Protection Act. Layunin nitong maprotektahan ng Bangko Sentral at iba pang financial regulator ang publiko laban sa mga scam at iba pang financial crime. Nagpa-Patrol, Warren de Guzman. TV Patrol, Martes, 24 Mayo 2022