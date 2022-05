Game app makers, crypto institution nagturo ng 'play-to-earn', crypto currency

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Simula nang magpandemya ay marami sa mga kababayan natin ang nawalan ng pagkakakitaan, kaya naging patok sa ilan ang mga game apps kung saang naglalaro na sila, kumikita pa sila ng pera gamit ang digital currency o crypto currency.

Pero dahil marami ang hindi masyadong pamilyar sa kalakaran sa makabagong teknolohiya, marami ang nabibiktima ng scam.

Nagsanib pwersa ang ilang mga game app makers at crypto institutions para mas maging pamilyar ang mga Pinoy dito.

Sa NFT Metaverse event sa Paranaque City, tinuro ng ilan sa mga eksperto dito kung papaano mas maging bihasa ang mga Pinoy sa paggamit ng mga crypto currency at maging ng mga non-fungible token (NFT) na isa sa mga nauusong pagkakakitaan ngayon.

Tinuro rin nila kung ano ang mga play-to-earn apps na mas ligtas gamitin ng mga nais kumita, na hindi mabibiktima ng mga hacker.

Pero dahil hindi sapat ang isang araw para tuluyang maturuan ang mga nais maging bihasa sa kalakaran ng digital currency, nagpaplano rin ng organisasyon na makipag tie-up sa Department of Information and Communications Technology para mas marami pa ang makaalam sa teknolihya at mga posibleng oportunidad tungkol dito.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News