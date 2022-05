Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nag-anunsyo ang Metro Pacific Tollways Corporation na magsasagawa sila ng systems upgrade sa NLEX sa darating na Miyerkoles, May 25, at Huwebes, May 26.

Maapektuhan nito ang ilang serbisyo ng Easytrip RFID kagaya ng RFID registration, account updating via myeasytrip web, reloading, balance inquiry via SMS at myeasytrip web, at maging pagkuha ng statement of account.

Inaabusihan ng MPTC ang mga maapektuhan motorista na asikasuhin na ng maaga ang ilang mga transaksyon bago pa ang nakatakdang upgrade sa susunod na linggo.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News