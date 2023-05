Watch more on iWantTFC

May buwelta ang isa sa mga miyembro ng Malampaya consortium sa mga kumukontra sa pagpapalawig ng kontrata para sa natural gas project. Magsasagawa naman ng performance appraisal ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission at 2 pang ahensiya sa mga nagawa at hindi nagawa ng National Grid Corporation of the Philippines. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 18 Mayo 2023