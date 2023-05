DICT chief: Insidente ng text scam dumadami

Watch more on iWantTFC

Dumadami na naman ang mga text scam, ayon kay Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary John Uy. Ayon kay Uy, siya mismo'y nakatatanggap din ng scam messages. Samantala, may lead na ang DICT kung sino ang nasa likod ng unauthorized transactions sa GCash noong isang linggo. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Huwebes, 18 Mayo 2023