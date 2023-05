Watch more on iWantTFC

Tiniyak ng mga engineer ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi maha-hack at hindi puwedeng ma-kontrol mula sa labas ang kanilang operasyon. Ito'y sa gitna ng mga agam-agam na puwedeng masabotahe ang transmission grid ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Mayo 2023