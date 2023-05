BSP palalakasin ang kakayahang maglitis ng mga reklamo sa e-payment

Watch more on iWantTFC

Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na dadami pa ang mga reklamo kasunod ng aberya sa GCash noong isang linggo. Kaya naman palalakasin umano ng BSP ang kakayahan nitong lumitis ng mga reklamong may kinalaman sa e-payment at financial technology. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Lunes, 15 Mayo 2023