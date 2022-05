Watch more News on iWantTFC

Hindi pa man opisyal ang mga resulta, may panawagan na ang grupong Trade Union Congress of the Philippines kay presidential front-runner Bongbong Marcos tungkol sa isyung manggagawa na nangangailangan ng agarang aksiyon. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 13 Mayo 2022.