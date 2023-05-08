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Mga walang trabaho, underemployed nabawasan nitong Marso: PSA

ABS-CBN News

Posted at May 08 2023 08:43 PM

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Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at underemployed noong Marso, ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero kahit nadagdagan ang bilang ng mga nagtatrabaho hindi naman nababawasan ang bilang ng mga pamilyang naniniwalang mahirap sila, base sa isang survey. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Lunes, 8 Mayo 2023.

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