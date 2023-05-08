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Lampas P2/litrong rollback sa petrolyo inaasahan sa Mayo 9

ABS-CBN News

Posted at May 08 2023 08:27 PM

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Bigtime ang rollback sa gasolina, diesel, at kerosene bukas dahil sa pagbagsak ng presyo ng imported na petrolyo. Samantala, nakaranas naman ng brownout ngayong araw sa ilang parte ng Luzon kabilang na ang ilang lugar na sakop ng Meralco. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Lunes, 8 Mayo 2023.

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