Watch more on iWantTFC

Sa ikalawang araw ng lamay para sa yumaong Lopez Group patriarch at pilantropong si Oscar M. Lopez, nagbigay-pugay ang mga empleyado at kasama sa First Philippine Holdings, gayundin ang ilang kaibigan. Nagsilbing pasilip ang kanilang pag-alala ng kanilang pinagsamahan sa pagkatao at mga bagay na pinahahalagahan ng namayapang business leader. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 24 Abril 2023