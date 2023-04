Oscar M. Lopez pumanaw sa edad na 93

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na si Oscar M. Lopez sa edad na 93. Naging chairman emeritus ng Lopez Holdings Corp. at First Philippine Holdings Corp. si Lopez, na itinaguyod ang kawang-gawa, integridad, social justice, at kapakanan at kalusugan ng mga empleyado. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Linggo, 23 Abril 2023