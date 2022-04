Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Umalma ang Department of Trade and Industry (DTI) sa pahayag ng supermarket group na nakakaalarma na ang lingguhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang ilang basic commodities.

Kasunod ito ng pahayag ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association (PAGASA) na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa ilang pamilihan.

Ayon sa DTI, wala pa silang naaprubahang dagdag-presyo sa mahigit 200 basic goods na sakop ng suggested retail price (SRP).

"Sana huwag tayong magpaalarma ng consumer unnecessarily kasi merong may gagalaw ng presyo, kung di naman basic or hindi naman nating pangunahing pangangailangan, puwede naman nating di bilhin," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Unang nabanggit ng PAGASA na walang humpay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ilang pamilihan.

"Kasi continuous eh. If it stopped and I see it now in April and it stops in May, then I'll say 'ok the buck stops there, makakapahinga na tayo ng konti, election pa man din' kaya lang continuous e," ani PAGASA President Steven Cua.

Samantala, ipinagpapaliwanag ng DTI ang isang supermarket na walang price tags ang ilang basic goods.

"Hindi po puwedeng walang price tag 'yung binibili natin, online man 'yan o physical store, so iisyuhan siya [supermarket] ng show cause order and they have 48 hours to explain kung bakit wala silang price tags," ani Castelo.

Payo ng DTI sa mga consumer na i-report sa kanila kapag may napansing basic goods na sobra sa SRP.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News