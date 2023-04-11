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MWSS nanindigan na walang water crisis

ABS-CBN News

Posted at Apr 11 2023 09:57 PM

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Ilang customer ng Maynilad ang patuloy na nakakaranas ng water interruption. Nilinaw namang muli ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na walang water crisis sa kabila ng kawalan o mahinang pressure ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Martes, 11 Abril 2023. 

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