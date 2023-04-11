Mga Pinoy na walang trabaho nasa 2.47 milyon noong Pebrero
ABS-CBN News
Posted at Apr 11 2023 10:03 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol
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