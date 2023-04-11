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Mga Pinoy na walang trabaho nasa 2.47 milyon noong Pebrero

ABS-CBN News

Posted at Apr 11 2023 10:03 PM

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Bahagyang dumami ang bilang ng mga walang trabaho noong Pebrero pero paliwanag ng Philippine Statistics Authority, nakapako pa rin sa 4.8 porsiyento ang unemployment rate dahil nadagdagan din ang mga tao na bahagi ng labor force. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Martes, 11 Abril 2023. 

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