Oversupply isa sa mga sanhi ng bagsak presyo ng sibuyas: DA

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Overproduction umano ang isa sa mga dahilan ng over supply at bagsak presyo ng sibuyas sa merkadyo, ayon kay Department of Agriculture Regional Director Antonio Gerundio ngayong Byernes.

Aniya, marami raw bagong magsasaka na nagtanim ng sibuyas matapos tumaas ang presyo nito noong nakaraang taon.

“Talagang nagdoble ang tinataniman ngayong taon na ito compared to last year,” ani Gerundio.

“Dahil mahal ang presyo ng nakaraan, hindi bumaba sa P42 per kilo, ang resulta ang aning local storage ay hindi maacommodate ang ibang surplus.”

Pero ayon naman kay Mamburao Occidental Mindoro Mayor Angelina Tria nasa P15 per kilo na lang ang ilang klase ng sibuyas ngayon. Umabot raw ang presyo sa highit P50 noong 2021, aniya.

Ayon sa DA, hindi naman bumaba ang kalidad ng sibuyas sa Occidental Mindoropero mayroong mga tinamaan ng sakit.

Meron ding nakaranas ng “poor quality” dahil na rin sa kulang sa karanasan sa pagtatanim ng sibuyas, aniya.

“Yung mga new entrants, dahil nahili lang hindi pa masyado magaling mag sibuyas. Sa production, harvesting at handling tapos sakit ngayon army worm, kayo meron talagang poor quality harvest sa ibang areas,” dagdag pa niya.

Sa Mamburao, nagkaroon ng 12 percent na pagtaas sa bilang ng mga nagtatanim ng sibuyas. Umabot na rin sa 241.8 hektarya ang tinaniman ng sibuyas, ayon kay Mayor Tria.

Bawat hektarya, halos 22 metriko tonelada ang ani. Umabot na raw sa 33,050 bags ang inani ng mga magsasaka at marami pang aanihin hanggang Mayo, dagdag ng opisyal.

Kaya naman malaki ang hinanakit ng mga magsasaka dahil tonetonelada na rin ang nasirang sibuyas.