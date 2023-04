KBYN: Koi farm sa Pampanga nagsimula sa P2,000 puhunan

Watch more on iWantTFC

Sa edad na 27 taong gulang, nagmamay-ari na ng sarili niyang koi farm ang dating call center agent na si Donita Suba.

Aabot sa 30 hektarya ang kaniyang koi farm sa San Luis, Pampanga.

"Nanggaling po ako sa call center. Wala pong nangyayari sa buhay ko. Nagkakanda-utang utang po ako," kuwento niya kay Kabayan Noli de Castro.

Pinagsasabay noon ni Suba ang pagiging call center agent at pagiging ahente ng mga koi.

Bukod sa mas malaki ang kinikita, mas napamahal siya sa pagiging ahente dahil na rin sa pagiging fish lover niya.

Bibilib kayo dahil ang malaki niyang koi farm, sinimulan lang niya sa dalawang libong pisong puhunan.

"From two thousand pesos, napalaki ko na po siya. So, lahat po ng papasok na kita, iikot ko po ulit. Bibili ulit ng koi, ibebenta, bibili po ulit ng koi," pagmamalaki ni Suba.

Hindi rin naging biro ang pakikipagsapalaran niya sa negosyo.

Matinding pag-aaral ang kaniyang ginawa sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga koi.

"Noong una po marami po kaming namamatay na isda. Hindi po namin alam ang panggagamot eh," aniya.

Limang taon nang negosyante si Suba at patuloy na pinalalaki ang kabuhayang nakatutulong rin sa mga kababayan niyang minsan nang nalugi sa pagbebenta ng isda.

