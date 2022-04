Ika-2 rollback sa petrolyo ngayong 2022 asahan sa Martes

Watch more on iWantTFC

May rollback na aasahan sa susunod na linggo, na pangalawa ngayong taon. Paliwanag ng mga taga-industriya, maglalabas kasi ng reserbang langis galing sa kanilang strategic petroleum reserve ang Estados Unidos at may development sa usapan sa pagitan ng Ukraine at Russia. TV Patrol, Sabado, 2 Abril 2022.