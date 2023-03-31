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How climate change inaction can hurt developing economies

ABS-CBN News

Posted at Mar 31 2023 12:30 PM

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A new report by the Intergovernmental Panel on Climate Change sounds the alarm over global warming. It asserts more action and policies are needed across the world to prevent temperatures from exceeding the 1.5 degree Celsius threshold.—Rundown, ANC, March 31, 2023
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