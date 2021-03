ALAMIN: Provisional toll rate para sa Skyway 3

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inaprubahan na ng Toll Regulatory Board (TRB) ang provisional toll rate para sa mga dadaan sa Skyway 3.

Ayon kay Julius Corpuz, ang tagapagsalita ng TRB, inaprubahan na nila ang mga sumusunod na rate:

CLASS 1 VEHICLES:

Sta. Mesa to Ramon Magsaysay Avenue - P30

Ramon Magsaysay Avenue to Balintawak - P129

Buendia to Balintawak - P264

CLASS 2 VEHICLES:

Buendia to Sta. Mesa P210

Ramon Magsaysay Ave. to Balintawak - P258

Buendia to Balintawak - 528

CLASS 3 VEHICLES:

Buendia to Sta. Mesa - P315

Sta. Mesa to Ramon Magsaysay Ave. - P90

Ramon Magsaysay Ave. to Balintawak - P387

Buendia to Balintawak - P792

NIlinaw naman ng TRB na hindi nangangahulugan na aprubado na ang provisional toll ay mag-uumpisa na sa pangongolekta ang Skyway.

Ayon kay Corpuz, pinoproseso pa ang authority to collect bago sila mangolekta ng toll. Posibleng pagkatapos pa ng Holy Week maasikaso ang authority to collect.

- TeleRadyo 26 Marso 2021