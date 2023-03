'Bigtime rollback' sa petrolyo, asahan sa Martes

Watch more on iWantTFC

Good news sa mga motorista at konsumer: May malaki-laking rollback sa diesel, gasolina, at kerosene sa Martes. Mas malaki rin ang inaasahan pang bawas-presyo sa liquefied petroleum gas. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Biyernes, 24 Marso 2023.