Pagpapalawig ng SIM registration pinag-aaralan pa

Hindi pa inirerekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapalawig ng SIM registration. Ito'y kahit malapit na ang deadline at wala pa sa kalahati ang mga naiparehistrong SIM card sa bansa. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 17 Marso 2023