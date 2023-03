Pagtitipid sa kuryente at langis ng DOE plano ring ipatupad sa ibang ahensiya

Watch more on iWantTFC

Sinimulan na ng Department of Energy ang ilang hakbang para makatipid sa kuryente at langis. Target itong ipatupad sa iba pang ahensiya ng gobyerno, pero may ilang kumu-kuwestiyon kung pabor ito sa publiko. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 16 Marso 2023.