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Asian markets fall as investors reel from collapse of Silicon Valley Bank

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2023 11:19 PM

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Asian markets continued to fall as investors reel from the collapse of Silicon Valley Bank in the United States.

Philippine shares also joined its Asian peers and sank to the 6,300 level. - The World Tonight, ANC, March 14, 2023
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