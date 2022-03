Kakayanin ng bansa ang pagtaas ng oil price, inflation: DBM official

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kakayanin ng bansa ang pagtataas-presyo ng gasolina at inflation at mahihirapan ang mga Pilipino kapag isususpinde ang excise tax sa mga produktong petrolyo, ayon sa isang opisyal ng Department Of Budget And Management (DBM).

Ayon kay DBM Undersecretary Rolando Toledo, ang makikinabang sa pagsusupinde ng excise tax sa petrolyo ay ang higher income household.

Aniya, mahihirapan din ang bansa na tanggalin ng buo ang excise tax, na bumubuhay sa ilang programa ng gobyerno.—SRO, TeleRadyo, Marso 11, 2022