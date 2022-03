Watch more on iWantTFC

Butas na ang bulsa ng mga tsuper dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo. Giit nila ang agarang taas pasahe at subsidiya, pero para sa mga pasahero at konsyumer, kung magtataas ng pasahe dapat may taas sweldo rin. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 6 Marso 2022.