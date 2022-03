ALAMIN: Maaari pa bang mag-work from home sa Alert Level 1?

Watch more on iWantTFC

MANILA – Ngayong ipinapatupad na ang COVID-19 Alert Level 1 sa Metro Manila, iminungkahi na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pagbabalik sa opisina o onsite work ng mga pribadong kumpanya.

Pero ayon kay Assistant Secretary Tess Cucueco ng Department of Labor and Employment (DOLE), maaari pa ring magpatuloy ang alternative work arrangement para sa ibang mga manggagawa.

“Naglabas po ng guidelines yung (Inter-Agency task Force Against COVID-19), na sinabi na ang both public and private workplaces, they may allow already 100 percent onsite work. So, sa statement po na yon, nandiyan na ho na pwede na hong bumalik kung kailangan ho talagang magtrabaho onsite, ay talagang pwede nang hilingin yun ng employer,” ani Cucueco.

“Pero dahil, alam naman na po natin na during this pandemic, may nag-work from home, na naging productive din, na maganda din naman po ang mga output, pwede din naman pong ipagpatuloy yun.”

Paliwanag ni Cucueco, bago pa magkapandemya ay ipinatupad na sa Pilipinas ang isang telecommuting law, kung saan pinapayagan ang mga alternative work arrangement.

“Ngayon gusto ko na rin hong sabihin sa inyo na prior to COVID, naglabas ho ng isang telecommuting law ang ating bansa at ang IRR noon na nag-a-allow ng alternative work arrangement na pwede ho talaga kayong magtrabaho sa ibang lugar aside from your traditional onsite work because--yung mga panahon na yon traffic po ang problema,” sabi ng opisyal.

“So andoon na po, if the company sees na very productive din pa naman ang pagtatrabaho, not only now at home but in alternative work sites, pwede po yan.”

Pero aniya, kailangang magkaroon ng kasulatan sa pagitan ng kumpanya at mga empleyado nito para maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa.

“May mga requirements lang ho para mabigyan ng ano, full pagbabantay din sa mga nag-a-alternative work arrangement. Tulad ng may agreement po ang worker at ang employer ‘pag nagkakaroon nitong alternative work arrangement as to their--dapat yung wages nila dati, yun pa rin po. Lahat ng benepisyo nila dati, yun yung fair treatment.”

“Lahat ng mga nagagawa sa onsite at natatanggap ay yun din po yung matatanggap sa gumagawa nitong work from home or alternative work arrangement,” diin ni Cucueco.

Isinailalim ang Metro Manila sa Alert Level 1 kasunod ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Sa isang pag-aaral nitong Oktubre, lumabas na karamihan sa mga empleyado ay nais na magkaroon ng hybrid work setup kung saan salit-salitan silang magtatrabaho sa opisina at magtatrabaho sa bahay.

--TeleRadyo, 4 March 2022