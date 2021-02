Karne ng baboy limitado lang ang puwedeng bilhin sa ilang supermarket

Watch more in iWantTFC

Nadiskubre ng Department of Trade and Industry na limitado lang ang puwedeng bilhing karne ng baboy sa ilang supermarket. Ito'y para hindi umano pakyawin at ibenta ulit nang mas mahal. Samantala, ininspeksiyon ng DTI ang mga paghahandang ginagawa ng ilang mall para sa pagbubukas ng sinehan sa Marso. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Pebrero 2021