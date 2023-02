DTI tiniyak na di muna papayagan ang bagong taas-presyo

Watch more on iWantTFC

Tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala na munang aaprubahang ano mang dagdag-presyo sa mga basic at prime commodity kasunod ng paglabas ng bagong suggested retail price noong nakaraang linggo. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 16 Pebrero 2023.