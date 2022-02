Watch more on iWantTFC

Aatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na itali sa pag-isyu ng business permit ang pagkuha ng safety seal ng lahat ng negosyo sa kanilang lokalidad. Isa umano ang kawalan ng safety seal ng mayorya ng mga establisimyento sa Metro Manila sa dahilan kung bakit hindi naibaba sa Alert Level 1 ang Kamaynilaan. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Pebrero 2022